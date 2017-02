Quase dois mil profissionais são classificados em seleção do Credeq

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy) divulgou o resultado do processo seletivo para a contratação de 196 vagas de trabalhos, em 27 funções.

Os 1.956 profissionais classificados passarão agora pela fase de entrevistas, que devem começar a partir do dia 10, para serem encerradas até o dia 22 de fevereiro. Segundo o Credeq, serão entrevista coletivas, com grupos com até 30 profissionais.

Os aprovados finais serão contratados, considerando a classificação e as vagas ofertadas. O objetivo de todo o processo é qualificar a unidade, que é ligada à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES), a entrar em pleno funcionamento a partir da terceira semana de março. Os salários oscilam entre R$ 950,00 e R$ 8.390,00. Os candidatos classificados, convocados e contratados receberão, além do salário base, os devidos adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Confira a lista de aprovados aqui.