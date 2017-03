Quase 7 mil empregos com carteira assinada são criados em Goiás no mês de fevereiro

Aos poucos a economia de Goiás e do Brasil vão mostrando sinal de retomada e aquecimento. De acordo com pesquisa divulgada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na tarde desta quinta-feira (16), o Estado criou 6.849 vagas de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro. No primeiro bimestre, foram 12.202 vagas formais de trabalho, o deixa Goiás no 6º lugar no ranking de geração de emprego no país.

O Estado obteve o melhor desempenho do Centro-Oeste em fevereiro e, em âmbito nacional, ficou atrás somente dos Estados do Sudoeste. A variação de 0,57% positiva de Goiás ficou bem acima da média nacional, que foi de 0,09%. Ao todo, 14 unidades Estados tiveram saldo positivo na geração de emprego, em fevereiro, e 13 apresentaram saldo negativo. Em termos comparativos, no primeiro semestre de 2016, quando Goiás foi o Estado que mais gerou empregos no Brasil, o saldo positivo foi de 16.614 postos de trabalho formais.

O estudo do Caged mostrou que em fevereiro o setor de serviços teve 3.118 vagas criadas. Em segundo lugar ficou a agropecuária, com 2.763 vagas, seguido da indústria de transformação (1.057). O setor de extração mineral e a administração pública ficaram estáveis, enquanto a construção civil teve saldo negativo de 336 postos de trabalho.

De acordo com a superintendente do Instituto Mauro Borges (IMB), Lilian Prado, as cidades que mais geraram emprego, em fevereiro, foram Goiânia (578), Rio Verde (577), Catalão (480), Aparecida de Goiânia (467) e Goiatuba (407). “Esses municípios ilustram muito bem os setores que mais geraram emprego me Goiás: serviços, agropecuária e indústria de transformação”, explica.

Aquecimento



Nessa quarta (15), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou a volta do crescimento na produção industrial em Goiás. O índice apontou uma expansão de 2,4% na indústria goiana, enquanto a média nacional registrou queda de 0,1%, na comparação com o mesmo período. A maior alta foi registrada no Espírito Santo (4,1%).