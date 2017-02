Prorrogado prazo para pagar IPVA de veículos com placa final 1; Veja nova data

Os proprietários de veículos com placa final 1 devem ficar atentos à alteração do Calendário de Licenciamento de 2017. Com a mudança, a data limite para o pagamento da 3ª parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Licenciamento ou cota única passou de 27 de março para 6 de abril.

As demais datas de vencimento continuam as mesmas divulgadas em janeiro, quando o Governo do Estado retomou o calendário antigo, diluindo os vencimentos entre os meses de janeiro e novembro, de acordo com o final de cada placa.

Na ocasião da divulgação do calendário atual, o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, destacou que a mudança no calendário foi possível graças à retomada da economia. “Em 2016, tínhamos um outro cenário e uma crise acentuada em todo o país. Ainda não estamos, onde gostaríamos, mas os ajustes feitos pelo governador no ano passado permitiram que, nesse ano, fosse possível diluir esse recebimento sem prejuízo às contas públicas”, explicou.

O IPVA pode ser parcelado, conforme calendário, em até três vezes. Na última parcela, é cobrado o licenciamento anual do veículo, o seguro obrigatório (DPVAT) e as multas. Somente após quitar todos os débitos, o usuário recebe o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV).

Os proprietários que tiverem com endereços atualizados receberão os boletos em casa. Os contribuintes devem ficar atentos à tabela de vencimento. Quem não receber o boleto em casa, poderá imprimi-lo no site www.detran.go.gov.br ou em qualquer unidade de atendimento do Detran-GO ou Vapt Vupt.