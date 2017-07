Prorrogação para saque do FGTS não foi regulamentada

A prorrogação do prazo para saque das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) surpreendeu os brasileiros, na noite da última quarta-feira (26). No entanto, essa brecha só contempla os trabalhadores que comprovarem a impossibilidade de comparecimento presencial do titular a Caixa Econômica Federal dentro do prazo que se encerra na próxima segunda...