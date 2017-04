Promoções de ovos de Páscoa de última hora em Goiânia

As promoções de final de Páscoa trazem oportunidades de economizar até 50% no valor do ovo de chocolate em Goiânia. Desconto que, a partir de segunda-feira (17), tende a ser maior. Isso porque os que restaram, muitas vezes “quebrados”, ficam mais em conta do que os em perfeitas condições. Ontem, muitos supermercados já anunciavam novas ofertas em que, em comparaçã...