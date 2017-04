Projeto que queria extinguir Horário de Verão em Goiás é vetado integralmente

O projeto que propunha o fim do horário de verão em Goiás foi vetado integralmente pelo governador Marconi Perillo (PSDB). A proposta de autoria do deputado Luís César Bueno (PT), tinha sido aprovada em sessão ordinária no dia 21 de fevereiro deste ano.

Um parecer técnico da Procuradoria Geral do Estado embasou a decisão e ressaltou ainda que a inclusão de Goiás no horário de verão está inserida em uma legislação federal e por isso não cabe ao Estado mudá-la. O projeto agora retorna a Assembleia e os parlamentares podem após analise derrubar o veto do governador.

Na apresentação da proposta, o deputado alegou que a população paga um preço alto com a mudança de horário. “Ao adiantar em uma hora o relógio, as pessoas passam a levantar mais cedo, sofrendo no próprio corpo as consequências que isso acarreta, com sonolência, fadiga, dores de cabeça, falta de concentração e irritabilidade”, enfatizou.