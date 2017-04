Projeções para os gastos têm que seguir regras atuais, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que as projeções para gastos da Previdência “têm que seguir as regras atuais”. A fórmula atual de reajuste só vale até 2019. Ela calcula o porcentual de aumento com base na inflação e no crescimento do PIB. O uso da fórmula, que garante aumento real ao trabalhador, impacta diretamente cerca de 50% dos benefíci...