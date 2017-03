Produção industrial goiana cresce 2,4% em janeiro

A produção industrial no Estado de Goiás registrou alta de 2,4% na passagem de dezembro de 2016 para janeiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada na manhã desta terça-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cinco dos 14 locais analisados registraram queda. Bahia (-4,3%), Ceará (-3,4%) e Rio Grande do Sul (-3,1%) puxaram as baixas. No mês anterior, estes Estados apresentaram taxas positivas: 1,6%, 11,6% e 6,2%, respectivamente. Também recuaram Região Nordeste (-1,8%) e Paraná (-0,8%).

Além de Goiás, registraram alta na produção industrial São Paulo (1%), Espírito Santo (4,1%), Pará (2,4%) e Pernambuco (2,1%). Também avançaram Minas Gerais (0,7%), Santa Catarina (0,6%), Amazonas (0,5%) e Rio de Janeiro (0,3%).