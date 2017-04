Produção industrial em Goiás acumula expansão de 4,9% em 2017

Nos dois primeiros meses do ano a produção industrial em Goiás avançou 4,9%, o terceiro melhor resultado entre as unidades federativas. Entretanto, a comparação de fevereiro deste ano com o mesmo mês de 2016 não é positiva. O Estado registrou recuo de 0,2% na séria com ajustes sazonais, com seis das nove atividades investigadas assinalando queda na produção. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Brasil, houve redução de 0,8% na mesma base de comparação, puxada pelo recuo da produção industrial em nove dos 15 locais pesquisados.

Quem segurou as pontas em Goiás no mês apurado foi o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (58,8%) que exerceu a principal contribuição positiva sobre o total da indústria, impulsionado, em grande parte, pela maior produção de medicamentos.

Em sentido oposto, os principais impactos negativos em Goiás foram observados em veículos automotores, reboques e carrocerias (-25,3%), outros produtos químicos (-19,3%) e indústrias extrativas (-15,6%), pressionados, principalmente, pela menor produção de automóveis, no primeiro ramo; de fosfatos de monoamônio (MAP), adubos ou fertilizantes com nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) e superfosfatos, no segundo; e de minérios de cobre, pedras britadas e fosfatos de cálcio naturais, no último.

Vale mencionar também os recuos vindos dos setores de produtos de minerais não-metálicos (-14,7%) e de produtos alimentícios (-1,1%), explicados, especialmente, pela menor produção de cimentos “Portland”, chapas, painéis, 40 ladrilhos e outros artefatos de fibrocimento e telhas de cerâmica, no primeiro; e de extrato, purês e polpas de tomate e óleo de soja refinado, no segundo.