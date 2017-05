Procon Goiás comanda mutirão da renegociação da dívida

Desta segunda-feira (8), até sábado (13), acontece o mutirão da renegociação da dívida com atendimento via online ou presencialmente, na sede do Procon Goiás (Rua 8, nº 242, Setor Central), ou em qualquer unidade do Procon Goiás, nos Vapt Vupts.

Para utilizar o serviço de negociação online, o consumidor deve acessar o endereço eletrônico www.consumidor.gov.br e fazer o registro onde receberá um login e senha. Após a realização do cadastro, o consumidor deve selecionar a empresa cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de dívidas. Vale lembrar que após finalizar o registro, o fornecedor tem um prazo de até dez dias para apresentar uma resposta ao consumidor.

Participam do mutirão de renegociação de dívidas bancos, financeiras, administradoras de cartão de crédito, etc, que se comprometeram a receber, analisar e responder ao consumidor no prazo fixado.

O Procon Goiás ainda lembra que caso a empresa que o consumidor possui dívidas não seja participante do mutirão online, pode procurar o órgão para o atendimento presencial para as tentativas de negociação da dívida.

Negociação

Nos quatro primeiros meses deste ano já foram atendidos 2.634 consumidores que procuraram o órgão para negociarem suas dívidas. Desse total, 2.249 tiveram suas dívidas negociadas, o que representa um percentual de 85,8% de êxito nas tentativas de acordo.

Previamente à tentativa de negociação da dívida, é muito importante ter o valor da dívida atual calculada para a avaliação das propostas apresentadas pelas empresas. Ainda nesses quatro primeiros meses deste ano, foram atendidos 1.423 consumidores, sendo realizado um total de 9.481 cálculos de diferentes tipos de dívidas.

Além de representar um esforço conjunto dos setores públicos e privados para oferecer melhores oportunidades de renegociação, a iniciativa tem como um dos seus principais objetivos sensibilizar os consumidores e fornecedores sobre a importância da educação financeira na prevenção do superendividamento e na estruturação de uma vida financeira saudável.