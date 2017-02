Procon divulga que diferença nos preços de protetores solar pode chegar a 106%

O Procon Goiás divulgou nesta quarta-feira (22), uma pesquisa com os preços de produtos de proteção solar, devido a chegada do período do carnaval e o aumento na procura por esses produtos.

Ao todo, foram analisados 45 itens como protetor solar e labial, loção pós sol, bronzeador e repelentes, em 19 estabelecimentos. No levantamento, foi percebida uma economia de até R$80,84 na compra do kit de proteção solar com quatro itens.

O kit mais barato custou R$172,62, enquanto o mais caro chegou a R$253, 46 - um acréscimo de 46,83%. A variação entre menor e maior preço para produtos idênticos pode chegar a 106,35%.

O Procon orienta o consumidor que a melhor forma de economizar é pesquisar. Alertou também que, ao adquirir protetores solar, o consumidor deve estar atento ao número do FPS mencionado no rótulo que identifica o grau de proteção oferecida.