Primeiro shopping de semijoias do Centro-Oeste será inaugurado nesta quarta em Goiânia

Será inaugurado às 7h30 desta quarta-feira (9) o primeiro centro de compras especializado em semijoias e acessórios da Região Centro-Oeste do Brasil. O Vivaldi Shopping, em Goiânia, contará com 60 lojas e gerará mais de 200 empregos diretos e 1.500 indiretos.

Erguido na Rua 7, esquina com a Avenida Bernardo Sayão, no Setor Marechal Rondon, o centro de compras será climatizado e contará com um estacionamento para 90 ônibus de turismo e veículos. Segundo informações da Prefeitura, pesquisas apontam que 30% dos compradores que chegam a capital goiana têm o interesse de comprar semijoias, mas acabam indo para outros estados.

O evento de inauguração do Vivaldi Shopping contará com a presença do prefeito Iris Rezende (PMDB), que anunciará o início da elaboração do projeto de revitalização da Avenida Bernardo Sayão e do Bairro de Campinas. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial da Avenida Bernardo Sayão e Adjacências (Acibs), Cairo Myron Ferreira Ramos, nos últimos anos, 800 dos 2,2 mil pontos comerciais da Bernardo Sayão foram fechados.