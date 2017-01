Previdência: Renúncias representam 30% do déficit do INSS

As renúncias previdenciárias representaram quase 30% do rombo recorde de R$ 149,7 bilhões nas contas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2016. Os dados foram divulgados ontem pelo secretário de Previdência, Marcelo Caetano. O Regime Geral de Previdência Social deixou de arrecadar R$ 43,4 bilhões com as renúncias previdenciárias no ano passado. Sem el...