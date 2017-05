Presentes para o Dia das Mães podem ter variações de preço de até 250%, em Goiânia

Pesquisa de preço de presentes costumeiramente dados no Dia das Mães do Procon Goiás apontou que um mesmo produto pode ter variação de até 250% de um estabelecimento para outro, em Goiânia, como o caso de um vaso decorado de flores margaridas. O Procon divulgou o estudo nesta terça-feira (9).

Segundo o órgão, com a chegada da data no próximo domingo (14), o objetivo do levantamento é principalmente alertar o consumidor com informações sobre seus direitos e deveres antes, durante e após a compra, evitando desta forma dor de cabeça futura.

Ao todo foram visitados 21 estabelecimentos na capital, pesquisando os preços de 36 produtos sugestivos para presentear as mamães como flores, cestas de café da manhã, perfumes importados e eletros. Alguns produtos, mesmo se tratando de mesma marca, podem ter seus modelos diferenciados devido à dificuldade em encontrar o mesmo modelo da mesma marca, entre os estabelecimentos visitados.

Além das margaridas, o ramo de flores azaleia decorado teve variação de 200%. Chama atenção também a diferença no valor de uma prancha alisadora da mesma marca que foi encontrado em um local por R$ 59,90 e em outro por R$ 179, diferença equivalente a 198%.

Elevação de preços

Considerando os preços médios praticados no ano de 2016 e os praticados atualmente, conforme dados coletados pelo PROCON Goiás, as flores registraram um aumento médio de 5,15%, pouco mais de 0,5 p.p. (meio ponto percentual) em relação à inflação oficial no mesmo período, medido pelo IPCA-IBGE de 4,57%. Já em relação aos perfumes importados femininos o reajuste médio anual foi de 2,05%, menor que a inflação no mesmo período.

Comércio otimista

Pesquisa divulgada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) demonstra, que para o dia das mães deste ano, 73% dos consumidores pretendem fazer pelo menos uma compra. É como se em cada 10 consumidores, 7 pretendessem comprar algum presente para as mamães. No entanto, será um ano de compra de produtos mais modestos, pois desses consumidores que disseram ter essa intenção de compra, apenas 10% pensam em gastar um pouco mais que o ano passado.

De qualquer forma, essa intenção já demonstra ter um melhor resultado que o ano passado, quando foi registrada queda de mais de 8% nas vendas, segundo dados da Serasa Experian, que alias foi o pior resultado desde 2003, quando foi criado esse indicador pela companhia de análise de informações de crédito.