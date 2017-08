Prefeitura investe em obras

O prefeito Adib Elias garante que Catalão se tornou um canteiro de obras. Segundo ele, hoje são mais de 30 já concluídas ou em fase de conclusão, como creches, escolas, praças, anel viário, Clube da Terceira Idade, uma passarela sobre rodovia, restaurante popular e a Biblioteca Digital, onde a população pode acessar gratuitamente a internet para fins de pesquisa, trabalhos escolares ou mesmo para tarefas simples como digitalizar e imprimir um currículo. A prefeitura também investiu R$ 25 milhões em recursos próprios em asfalto na cidade.

Tudo isso é possível porque a cidade tem uma boa arrecadação de impostos, como o ICMS, graças ao grande número de empresas de vários portes instaladas na região, sendo muitas exportadoras de produtos. É o caso da gigante Mitsubishi, que também importa muitos equipamentos para sua linhas de produção de veículos. Vale lembrar que a Ferrovia Centro-Atlântica, importante meio de escoamento da produção no País, também corta Catalão.

Até agosto, de acordo com o Portal da Transparência, a arrecadação do município somava R$ 213,2 milhões. A população conta com 26 escolas municipais e 11 estaduais, e quatro grandes hospitais, que realizam quase todo tipo de cirurgia neurológica, cateterismo e até do coração.