Prefeitura de Palmas oferta vagas temporárias com salários de até R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Palmas anunciou 28 vagas de caráter temporário a serem preenchidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial até o dia 28 de abril. Os salários são de R$ 3.768,44 para cargos de nível superior e R$ 1.200,00 para nível médio.

O período de atuação é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual tempo. O processo seletivo visa preencher vagas temporárias de acordo com a necessidade da Gestão de Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

Vagas

Das 28 vagas disponibilizadas quatro serão para Assistentes Sociais, 15 quinze vagas para Entrevistador/Digitador, sendo uma destas vagas para pessoa com deficiência e oito vagas para Operador Intermediário. A seleção é de caráter classificatório e eliminatório.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas em horário comercial, em caráter unicamente presencial, no protocolo do gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada na 502 Sul, Av. NS-02, Conj. 1, Ed. Buritis – 2º Andar CEP: 77.021-658 Palmas-TO.

O material da inscrição deverá ser entregue em envelope lacrado destinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a identificação do nome e cargo pleiteado.

O edital pode ser acessado na íntegra aqui.