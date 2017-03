Prefeitura de Goiânia convoca mais de 600 aprovados em concurso da Educação; veja a lista

Foi divulgada, nesta quinta-feira (16), a convocação dos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2016, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME).

No primeiro chamamento, foram convocados 660 profissionais, sendo 60 pedagogos, 400 auxiliares de atividades educativas, 150 agentes de apoio educacional e 50 assistentes administrativos educacionais.

De acordo com o edital, os novos concursados têm 30 dias, contatos a partir da data de publicação do edital no Diário Oficial do Município, para tomar posse.

Eles devem comparecer à Central de Atendimento ao Cidadão (Atende Fácil), localizada no Paço Municipal, Park Lozandes, após agendamento no site: www.concursos.goiania.go.gov.br, para apresentação da documentação exigida no edital.

De acordo com a Prefeitura de Goânia, com a primeira convocação, está sendo elaborado um cronograma para os próximos chamamentos.

Clique aqui e confira aqui a lista de convocados.