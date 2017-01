Prefeitura de Aparecida convoca 60 guardas municipais concursados; confira

A Prefeitura de Aparecida convocou nesta segunda-feira (23) 60 guardas municipais que prestaram o concurso público para contratação em 2012. A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município, que pode ser consultado pelo site http://doe.aparecida.go.gov.br/.



Os 60 profissionais convocados estão entre os 148 candidatos reprovados nas avaliações psicológicas, um dos critérios de seleção previstos no edital do concurso, que recorreram à Justiça para assumir. No início do ano passado, em cumprimento à decisão liminar, todos eles foram convocados pela administração municipal para o curso de formação.



De acordo com o secretário de Mobilidade e Defesa Social, coronel Eder Fernandes, por enquanto só foram convocados 60 candidatos porque a lei que rege a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia prevê efetivo permanente de 500 guardas e “60 é o número de vagas de que a Guarda dispõe no momento”, explicou o secretário.



As outras 88 vagas terão de ser abertas por força de nova lei municipal. “Esse é um dos compromissos do prefeito Gustavo Mendanha, que aguarda apenas o estudo do impacto financeiro na folha de pagamento para enviar um novo projeto, ampliando o quadro da GCM, à Câmara Municipal de Vereadores”, informou o coronel Eder Fernandes.



Para tomar posse de seus cargos, os 60 guardas municipais convocados devem procurar até nesta terça-feira (24), a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, localizada no Paço Municipal, para tomarem ciência, em caráter pessoal, da convocação, e se informarem sobre a documentação necessária. Após isso, eles terão 30 dias, contados a partir da publicação do edital de convocação, para tomar posse e entrar em exercício.



A Secretaria Municipal de Administração de Aparecida fica na Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, no setor Residencial Village Garavelo, logo abaixo do antigo Rodeio Show. O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.