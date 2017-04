Preços de ovos de Páscoa variam 167% em Goiânia

Os fiscais do Procon Goiânia identificaram variação de preço de até 167,5% em ovos de Páscoa nos estabelecimentos comerciais da capital. O levantamento, realizado em 20 comércios entre os dias 24 e 28 de março, foi divulgado nesta segunda-feira (3) pelo órgão de defesa do consumidor.

A maior variação é encontrada no artigo da marca Prestígio. Um produto de mesmo peso pode ser adquirido de R$ 22,39 a R$ 59,90, dependendo do local. Já a menor variação está no ovo Minie, que está custando de R$ 44,80 a R$ 47,90.



O superintendente do Procon, José Alício, alerta que o consumidor deve sempre pesquisar antes de efetuar a compra. “Em um mesmo produto é possível economizar até R$ 37, 51. Fizemos a pesquisa e estamos alertando a população sobre o risco de comprar antes de verificar o preço em mais de um estabelecimento comercial”, advertiu José Alício, explicando também que vale o consumidor conferir se o peso contido na embalagem é o peso real do ovo, além da data de validade e o estado de conservação do produto.