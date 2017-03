Preço dos pescados em Goiânia pode variar até 206%, diz Procon

Agentes do Procon Goiânia estiveram em 20 estabelecimentos da capital entre os dias 20 e 28 deste mês e constatou que o preço do quilo de pescados pode variar até 206% de um comércio para o outro.

Dos 18 itens analisados, a camarão-rosa ficou no topo da lista, com preço mínimo de R$ 64,90 e máximo de R$ 199. Em seguida veio o camarão, com valores entre R$ 34,90 e R$ 70,90, uma diferença de 128%. Em terceiro lugar ficou a caranha, custando de R$ 8,90 a R$ 20, ou seja, uma variação de 124%. O levantamento também apontou os peixes com as menores diferenças de preços. O badejo pode ser encontrado de R$ 38 R$ a 42. Já o pintado é comercializado entre R$ 29,90 e R$ 39,90.

Diante da pesquisa que demonstrou uma acentuada variação de preços, o Procon Goiânia orienta que o consumidor pesquise antes de realizar a compra. “O consumidor não deve comprar por impulso ou na primeira peixaria que entrar. Visitar mais de um estabelecimento comercial, comparando os preços encontrados, é fundamental para economizar sem abrir mão da qualidade', orienta o superintendente do Procon Municipal, José Alício de Mesquita.

O superintende salienta ainda que órgão está à disposição da população de Goiânia e que, ao longo do ano, realizará inúmeras operações e pesquisas para defender o direito dos consumidores. “Estamos sempre disponíveis para registrar as denúncias dos cidadãos e realizar fiscalizações. A população deve procurar a nossa sede, que fica na Avenida Tocantins, número 191, no Setor Central, ou entrar em contato pelo telefone 3524-2949”, finaliza.