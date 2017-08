Preço dos combustíveis faz goianiense evitar o carro

A alta do combustível, com o aumento dos impostos sobre o produto, fez com que alguns goianienses decidissem deixar de lado o carro próprio e buscassem outras formas de se deslocar pela cidade. Com a subida de preço vista nesta terça-feira (8), é possível que mais moradores da capital e região metropolitana façam como o empresário Rogério Fernandes Borges, de 48 anos, e p...