Preço do etanol em trajetória de queda nos postos goianos

Com a consolidação da colheita da safra da cana-de-açúcar em Goiás, a tendência é de que o litro do etanol nos postos de combustíveis goianos ganhe até o início de maio maior competitividade em relação ao preço do litro da gasolina. Das 36 unidades que vão produzir o produto no Estado, 21 já entraram em operação no início do mês, que deve ser fechado com 30 em funcionamento. De fevereiro para cá, paulatinamente, o preço do litro pago ao produtor vem caindo até atingir recuo de 23 centavos, indo de R$ 1,64 para R$ 1,41 – conforme dados do Centro Especializado em Economia Aplicada (Cepea/Esalq).

Alheios às oscilações de mercado, até a última semana, os valores nas bombas mantiveram praticamente inalterados. Até que o preço médio do litro do etanol hidratado finalmente deu trégua e marcou a casa de R$ 2,63, caindo os mesmos 23 centavos – de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). Ainda assim, o valor do biocombustível ainda ultrapassa 70% do preço da gasolina – margem que abre vantagem para o etanol.

Na avaliação do presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), André Rocha, o preço do biocombustível já imprime margem para queda de valores nas bombas desde o início do ano. Isso porque em 2017 ocorreu um fenômeno diferente. Normalmente, Goiás supre a demanda da Região Nordeste – que não é autossuficiente – mas perdeu mercado para o etanol importado. “Essa venda menor mais o acréscimo do PIS/Cofins fez com que os preços decaíssem em plena entressafra”, diz. De janeiro a março, afirma, houve queda no preço para o produtor, mas que não chegou para o consumidor. “Continuar com preço baixo, mas sem competitividade, sem demanda, para as indústrias é muito ruim. Salvo um ou outro posto que trabalhou com promoção, os goianos não sentiram a queda dos preços”, explica.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejistas de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), José Batista, alega que, apesar da queda consistente do preço do biocombustível, a nova política adotada pela Petrobrás - cujos fatores na composição dos preços levam em consideração a paridade com o mercado internacional mais uma margem que será praticada para remunerar riscos inerentes à operação – ainda gera certa insegurança no setor.

Meio a meio

Batista acredita, no entanto, que a competitividade entre os dois combustíveis nos postos não deve demorar a ocorrer. “Não é bom para a gente ficar lidando com um produto só. Temos equipamentos para vender três produtos (gasolina, diesel e etanol) e acaba que, durante um período, as vendas concentram em um produto”, explica.

Segundo ele, no comparativo de vendas entre os dois combustíveis, atualmente 80% dos consumidores escolhem a gasolina. Com a chegada da safra de cana, equaliza em 50%. “Nunca ultrapassa, porque muitos preferem a gasolina”, salienta.