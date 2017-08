Preço de novo iPhone pode chegar até US$ 1 mil

Os applemaníacos já podem se preparar para a chegada dos novos iPhones. O jornal americano Wall Street aposta que no próximo dia 12 de setembro, a Apple vai apresentar seus novos produtos.

Todos os anos a empresa convida os veículos de imprensa para acompanhar a cerimônia de apresentação dos seus lançamentos. No entanto, esse ano os convites ainda não foram enviados. Mesmo assim, o jornal americano adiantou que as novidades vão ser anunciadas na primeira quinzena de setembro.

Além das versões S e Plus do iPhone 7, a grande expectativa do público é com a chegada do iPhone 8. O novo modelo está sendo considerado inovador comparado aos dispositivos que já estão no mercado.

Nos bastidores também circulam a informação de um novo Apple Watch, com suporte a redes 4G LTE e uma Apple TV 4K.

Porém, as novidades vão pesar no bolso. Há rumores de que, dependendo da configuração do dispositivo, os preços do iPhone podem chegar até US$ 1.000.