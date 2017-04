Preço da sardinha deve subir até 35%

Um dos peixes mais consumidos no País, a sardinha em lata deve ficar até 35% mais cara a partir de maio, segundo indústrias do setor, o que elevará o preço da lata de 125 g à casa dos R$ 4 no varejo. A Gomes da Costa, maior empresa do mercado de sardinha em conserva no Brasil, com compra anual de 65 mil toneladas do peixe, confirma reajuste de preço, mas não define...