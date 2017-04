Preço da saca de milho despenca

Com a aproximação da colheita de uma safra cheia, o preço da saca de milho safrinha despencou nos últimos 30 dias. O valor da saca de 60 quilos caiu de R$ 30 para R$ 21 e, para piorar, com poucos compradores no mercado. Seguindo essa tendência, o preço do mercado futuro está abaixo da casa dos R$ 20 – ficando entre R$ 18,50 e R$ 19,50. Consultores afirmam que, a...