Preço da gasolina dispara e chega a R$ 4,29 em postos de Goiânia

Quem precisou abastecer o carro na manhã desta terça-feira (8), em Goiânia levou um susto com mais um aumento de preço. Em muitos lugares, o valor chegou em R$ 4,29 e o etanol em R$ 2,99. Esses valores estão sendo praticados em postos como o Auto Posto Esmeralda (Av. T-13, Setor Bueno), Posto Xodó (Av.Circular, Setor Pedro Ludovico) e Posto Jardim Botânico (Alameda do Contorno, Jardim Santo Antônio).

A reportagem do O POPULAR também encontrou outros postos com preços mais baratos. Veja abaixo:

Posto Ipiranga - Av. Assis Chateaubriand, Setor Oeste

Gas: 3,60

Etanol: 2,40

Posto Terra - Av. Universitária, Setor Leste Universitário

Gas: 3,67 (débito) e 3,89 (crédito)

Etanol: 2,57 (débito) e 2,79 (crédito)

Posto Medalha Milagrosa - Av. Anhanguera, Setor Aeroporto

Gas: 3,59

Etanol: 2,39

Sindiposto

O advogado do Sindicato dos Postos de Goiás (Sindiposto), Antonio Carlos de Lima, acredita que esse aumento não permanece por muito tempo. "Se não estava vendendo por R$ 3,89 não adianta colocar R$ 4,29. Isso é uma questão que não dura uma semana. É preciso trabalhar hoje com uma margem minima de sobrevivência", explicou o representante do Sindiposto.

Segundo Antonio Carlos, nas últimas duas semanas, as vendas nos 1.620 postos de Goiás caíram 30%. "O comerciante só quer o lucro. Esse preço é impraticável. Quem continuar cobrando isso vai falir", afirmou o advogado.

Antonio Carlos ainda afirmou que o Sindiposto é contra o aumento no preço dos combustíveis. "O mercado é livre e cada um coloca o seu preço, mas o Sindiposto é contra porque não vai vender. Não adianta subir" e continuou "não tenho preocupação com esse aumento porque ele não vai vingar".

Nesse momento de alta na gasolina, o advogado aconselhou os motoristas de carros flex a abastecer com etanol. "A notícia boa é que o etanol está mais competitivo, porque está abaixo dos 70%. Quem tem carro flex, abasteça com etanol", finalizou.