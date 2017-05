Prazo para inscrição de concurso para procurador de prerrogativas da OAB-GO é prorrogado

Foi prorrogado para o dia 4 de junho o prazo final das inscrições para as três vagas de procurador de prerrogativas no concurso público promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Secção Goiás (OAB-GO). Para participar é preciso ser bacharel em direito e ter registro na OAB.

A informação com a data de inscrição atualizada foi divulgada no site da instituição nesta segunda-feira (15). O certame prevê, ainda, cadastro de reservas para 12 concorrentes. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Conforme o edital, o salário inicial para o cargo é de R$ 5 mil, mais um auxílio-alimentação de R$ 751,96 e auxílio-transporte de R$ 325,60. Além disso, serão oferecidos também 100% dos honorários advocatícios advindos de condenações judiciais, nos termos do Código do Processo Civil e de regulamento próprio da OAB-GO.

Os candidatos serão submetidos à seleção por avaliação objetiva, discursiva e oral. A previsão é de que as provas sejam aplicadas em 18 de junho e a prova oral deverá ser marcada após o fim dos recursos da prova discursiva.