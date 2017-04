Prêmio Jaime Câmara é entregue aos melhores da propaganda goiana

Os profissionais de propaganda, agências e anunciantes que mais se destacaram no mercado publicitário goiano em 2016 foram homenageados nesta quarta-feira (5) com o 32º Prêmio Jaime Câmara. A criatividade foi a arma mais usada pelos vencedores, que foram premiados por suas boas ideias.

O prêmio de Agência do Ano foi para a AMP Propaganda e Rodrigo Almeida foi eleito o Profissional de Criação do Ano. Ambos também foram ganhadores na edição passada. A Unimed Goiânia ficou com o prêmio de Anunciante do Ano. Os três troféus foram entregues pelo presidente do Grupo Jaime Câmara (GJC), Jaime Câmara Júnior.

A Unimed Goiânia também levou os três troféus TOP do Prêmio Jaime Câmara para anunciante. O TOP Rádio foi entregue pelo diretor comercial de Rádio, Rafael Veiga, e o TOP TV pela diretora comercial da TV Anhanguera, Cristiana Moreira. A cooperativa recebeu o prêmio TOP Jornal das mãos do vice-presidente de Negócios do GJC, Ronaldo Ferrante.

Este ano, o prêmio recebeu 438 inscrições, cerca de 11% mais que na edição anterior. A grande novidade desta edição foi a plataforma de inscrições totalmente digital. Com isso, todos os materiais inscritos foram entregues pelo site do prêmio (www.premiojaimecamara.com.br), o que garantiu mais tranquilidade e agilidade ao processo de inscrições.

Essa nova plataforma de inscrição e votação foi desenvolvida pelas áreas de Inteligência de Mercado e Tecnologia do GJC. “Os participantes puderam se inscrever a qualquer hora do dia ou da noite”, lembrou a gerente de Inteligência de Mercado, Jeanne Minadakis.

Lobo-Guará

O lobo-guará, que simboliza o Cerrado, faz analogia às boas ideias e continua estilizando o troféu Prêmio Jaime Câmara e a ambientação da premiação. A disputada festa da propaganda goiana foi realizada no Espaço Memoratto, com a presença de mais de 900 convidados.

As peças publicitárias inscritas foram avaliadas por profissionais de criação que atuam em grandes agências do mercado de Brasília. Os candidatos concorreram com peças veiculadas nos veículos do Grupo Jaime Câmara, nas categorias Campanha, Institucional, Produtos e Serviços, Varejo e Serviços Públicos. As peças veiculadas pela internet tiveram duas categorias: Integrada e Serviços Públicos. Já o veículo Revista teve categoria Única. Foram três dias de votação para eleger os melhores de Goiás e também do Tocantins, cujo prêmio deve ser entregue no próximo mês de maio.

Para Jeanne Minadakis, o Prêmio Jaime Câmara continua valorizando as melhores criações, agências e anunciantes que acreditaram no potencial da propaganda, fazendo dela uma importante ferramenta para alavancar seus negócios. Num momento de crise, essas empresas apostaram na propaganda para terem retorno de seus investimentos e tiveram bons resultados.