Prévia do PIB, IBC-Br tem alta de 1,31% em fevereiro

A atividade econômica avançou pelo segundo mês consecutivo no Brasil, indicaram dados divulgados ontem pelo Banco Central. Favorecido por mudanças metodológicas, o índice de atividade da instituição, o IBC-Br, subiu 1,31% em fevereiro ante o mês anterior, na série com ajustes sazonais, após ter registrado alta de 0,62% em janeiro. Com isso, o indicador atingiu os 135,...