Posicionamento sobre futuro plano de demissão é prematuro, diz Celg D

De acordo com o sindicato, o risco da terceirização e até de um plano de demissão voluntária (PDV) são temidos pelos trabalhadores da Celg D. Sobre possíveis desligamentos de funcionários e anúncio de um PDV, a Celg D informou por nota que, como a Enel acabou de assumir a distribuidora, seria prematura qualquer afirmação com relação aos ajustes do quadro de pessoal. ...