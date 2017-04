Polícia investiga fraude no IPVA em Goiás que pode chegar a R$ 55 milhões nos últimos cinco anos

Operação Click da Polícia Civil (PC) foi deflagrada nesta segunda-feira (10) com o objetivo de investigar fraudes no pagamento do IPVA, que pode chegar a R$ 11milhões por ano, e vinha sendo praticada desde 2011. A estimativa, portanto, é que o golpe possa alcançar R$ 55 milhões nesse período. A suspeita é que cerca 800 contribuintes tenham sido beneficiados em Goiânia, Quirinópolis e Aragarças. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa.

Agentes da PC, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), em integração com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), deram cumprimento a dois mandados de prisões temporárias, cinco mandados de condução coercitiva e seis mandados de busca e apreensão. As prisões efetuadas foram de despachantes que aliciavam clientes.

Segundo o delegado que conduziu o inquérito, Charles Ricardo Lobo Júnior, a fraude consistia no recebimento de vantagem financeira pelo servidor comissionado, Robson Cleick, que dava baixa no imposto sem o devido pagamento. Dois despachantes estão presos e outros estão sendo investigados.

Conforme o delegado, na primeira fase do inquérito, o servidor acusado, Cleick, foi ouvido após condução coercitiva à Delegacia. Ele teria confessado sua participação. Com a possibilidade de ser pego, ele já tinha abandonado o cargo na Sefaz.

Charles Ricardo contou ainda que Cleick é suspeito de “legalizar” irregularmente frotas de várias empresas, com a participação de despachantes variados. No final da investigação ele pode ser acusado de crimes pela inserção de dados falsos no sistema, corrupção ativa ou passiva, associação criminosa e sonegação fiscal.

“É prematuro dizer que há envolvimento de outros servidores na fraude”, explica a delegada titular da DOT Ana Cláudia Stoffel. Os computadores apreendidos na semana passada serão periciados.

Quanto aos contribuintes, a delegada explica que os contribuintes que deixaram de pagar o IPVA em decorrência da fraude serão ouvidos a partir de amanhã. A maioria deles é de Goiânia. A expectativa é que as oitivas sejam concluídas em dez dias e, para isso, conta com uma força-tarefa da Polícia Civil em todo o Estado.

Todos os contribuintes envolvidos estão sendo autuados novamente pela Sefaz e terão que pagar o IPVA devido. Como há indícios de que a fraude ocorria desde 2011, o prejuízo calculado é de cerca de R$ 55 milhões. O diretor da Polícia Civil, Álvaro Castro destacou na coletiva a importância da parceria entre a Sefaz e a Polícia Civil para garantir a celeridade da investigação e o recebido do valor desviado.