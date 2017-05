Planalto confirma nome de Paulo Rabello Castro para presidência do BNDES

O presidente da Republica, Michel Temer, anunciou na noite desta sexta-feira (26) que convidou o economista Paulo Rabello Castro, atualmente presidente do IBGE, para substituir Maria Silvia Bastos no comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Castro aceitou o convite e começará seu trabalho na instituição já na próxima semana", diz nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

Interlocutores do Planalto reconheceram que, em meio à crise política, era preciso escolher um sucessor o mais rápido possível para evitar um desgaste com o mercado financeiro. Auxiliares de Temer admitem que a saída da presidente do BNDES neste momento "é uma baixa importante". Logo após o anúncio da demissão, Temer reuniu-se com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira.



No Planalto, assessores do presidente ressaltam que Maria Silvia "já fez o trabalho mais pesado" no BNDES, reorganizando o banco desde que assumiu o cargo, há um ano. Neste momento, o Planalto salienta que o norte dado ao BNDES não mudará. "A linha do BNDES está dada. O movimento mais difícil já foi feito e todos os outros braços econômicos importantes continuam trabalhando", justificou um auxiliar do presidente.



Além de o impacto na demissão de Maria Silvia, a notícia de que a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a perspectiva do rating do Brasil de estável para negativa abateu o governo, que tentava emplacar uma agenda positiva, apostando as fichas que na semana que vem conseguiria retomar a confiança do mercado durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, em São Paulo. A presidente do BNDES seria uma das palestrantes e, até o momento, o Planalto diz que ainda não sabe quem vai substitui-la no painel. Mas assegura que há "gente graúda" do mercado confirmando presença e há 1.400 inscritos para participar do encontro.



Questionado pela reportagem se comentaria o rebaixamento da perspectiva do Brasil, a assessoria de imprensa do Planalto informou que "o posicionamento do governo foi feito pelo Ministério da Fazenda por meio de nota".