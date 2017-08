Pesquisa do Procon mostra variação de até 61% no preço de presentes para o Dia dos Pais em Goiânia

Todos os filhos querem agradar seus pais com bons presentes, mas isso não significa pagar mais caro. O Dia dos Pais já será comemorado neste domingo (13), e para ajudar na escolha das "lembrancinhas" e alertar sobre a diferença de preço, o Procon Goiás visitou 15 estabelecimentos de Goiânia e pesquisou 35 itens como perfumes importados, smartphones, eletros para casa como aspirador de pó, furadeira, churrasqueira, omeleteira, bem como eletros para cuidados pessoais como barbeadores, aparador de pelos, máquina de corte e etc.

A pesquisa detectou uma variação de 61% entre o menor e o maior preço. Como é o caso da Sanduicheira Grill Ultra – 220V – S-13. O menor preço foi encontrado a R$ 49,90 e o maior chegando a R$ 80,60, com variação de 61,52%. Necessário ressaltar que na comparação de preços, foram considerados produtos de mesma marca e mesmo modelo. A Sanduicheira Crome – 220V apresentou variação de 60,3%, sendo encontrada a R$ 49,90 e R$ 80,60.

Variação de preços nos últimos 12 meses

A cada ano, novos produtos são lançados e para que seja apurado a evolução de aumento ou redução nos preços dos últimos 12 meses, devem ser observados os produtos que figuraram na pesquisa de 2016 e se mantiveram na pesquisa de 2017.

Compra a prazo pode elevar o preço final em até 50%

Muitas vezes, ao adquirir um produto parcelado, é analisado somente se o valor da parcela, naquele momento, está adequado ao orçamento. No entanto, parcelamento a longo prazo deve ser evitado pois além de aumentar e muito o valor final do produto, inadimplência pode ocorrer e a surpresa em relação aos encargos de mora podem ser desagradáveis.

Numa análise feita pelo Procon Goiás com base em tablóides divulgados pelas empresas alusivo ao dia dos pais, encontramos um fogão de 4 bocas vendido ao valor à vista de R$ 699,00, ou a prazo, divididos em 15 parcelas de R$ 69,90.

Focado apenas no valor da parcela, o consumidor deixa de analisar que será pago 50% a mais do valor à vista no final do período, chegando a pagar um montante de R$ 1.048,50. Isso se as parcelas forem pagas rigorosamente em dias, pois em caso de inadimplência, os juros moratórios, acrescido de multa, podem onerar e muito o preço final.

Para consultar a pesquisa completa, clique aqui.