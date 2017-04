Pescado pode ter variação de preço de até 290% nos estabelecimentos de Goiânia

Com a aproximação da Semana Santa é sempre bom ficar de olho no pescado que é consumido e mais, nos preços para não gastar além do planejado. Prova disso é que um levantamento em 19 estabelecimentos em Goiânia que comercializam o produto aponta que a variação de preço no quilo de um mesmo item chega a 291,94%. É o caso do bacalhau do Porto. O menor preço encontrado foi de R$ 45,90, enquanto o maior chegou a R$ 179,90.

Os dados são do Procon Goiás, divulgados nesta terça-feira (4), e foram colhidos entre os dias 23 de março e 3 de abril em peixarias e supermercados da capital. Ao todo, 19 peixes de água salgada, doce, e frutos do mar em diferentes gramaturas foram pesquisados.

O quilo do camarão sete barbas também chama a atenção. Enquanto em um local o produto foi encontrado por R$ 18,90, em outro foi identificado por R$ 60, o equivalente a uma variação de 217%. Por outro lado o pintado apresentou o preço mais homogêneo: o menor foi encontrado a R$ 17,69, enquanto o maior a R$ 29,90 – diferença de 69%.

A pesquisa levou em consideração, ainda, a comparação de preços de 2016 para este ano e constatou elevação em quase todos os itens pesquisados, variando de 5% a até 44%. A exceção é o quilo do tucunaré, que retrocedeu 12,45%

O aumento médio dos produtos, portanto, chegou a 10,69%. Já a inflação nos últimos 12 meses fechou em 4,75%, como lembra a pesquisa do Procon Goiás.

A influência na alteração de valores de um ano para o outro, conforme os técnicos, é a proximidade da Semana Santa, que se inicia no próximo domingo (9) quando naturalmente é verificado um aumento na demanda por esses produtos. Outro fator que pode ter influenciado esse aumento são os reflexos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que também pode ter contribuído para uma maior busca por esses produtos.

Com isso as grandes empresas que projetavam um aumento de até 10% nas vendas de peixe para a data, agora esperam uma elevação de até 30% na comercialização de produtos. Diferente do que ocorreu no ano passado, quando os pescados registraram um aumento médio de pouco mais de 6%.

Dicas

O Procon Goiás orienta os consumidores a observarem nos peixes não industrializados se a carne está firme, os olhos salientes e com aspecto brilhante, guelras avermelhadas e escamas que não soltem com tanta facilidade. Uma leve pressionada com o dedo na barriga do peixe deve fazer com que o formato original volte rapidamente, caso contrário, pode ser um indicativo de que o produto não esteja adequado para o consumo.

Nas feiras livres é bom identificar se o peixe está bem conservado, ou seja, coberto e envolto com gelo picado. Ao analisar a aparência do peixe, é importante levá-lo para fora da barraca para verificar a cor do produto, uma vez que a incidência da luz do sol sobre os toldos pode acabar por maquiar a aparência do peixe.

Com relação aos produtos adquiridos de forma industrializada, congelados, é preciso verificar se há sinal de umidade no chão próximo ao freezer. Isso pode ser um indicativo de que o equipamento foi desligado ou teve sua temperatura reduzida, o que pode comprometer a qualidade do produto. Prestar atenção ainda se há selo do Serviço de Inspeção é outra dica.