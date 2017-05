Perspectiva negativa para a nota de crédito vem desde fevereiro

A última vez em que a agência de classificação de risco Standard and Poor’s (S&P) se pronunciou sobre o rating do País foi em fevereiro. A S&P manteve a nota de crédito do Brasil em BB, dois níveis abaixo do grau de investimento - o chamado “selo de bom pagador - e reafirmou a perspectiva negativa para a classificação, o que já indicava a possibilidade de um ...