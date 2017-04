Pergunte ao Jorge

Sou portador de Mieloma Múltiplo. Tenho isenção? Se sim, como declaro ? - Sandro Resende

Se a doença for caracterizada como Neoplasia Maligna, os rendimentos decorrentes de aposentadoria ou pensão são isentos. Declare os rendimentos na ficha “Rendimentos Isentos”, no código correspondente. Caso necessário, a comprovação da doença é feita por laudo oficial, emitido por médico perito.

Um advogado recebeu rendimentos de Recebimento de Pequeno Valor (RPV) do cliente em seu nome e repassou a parte do cliente, retendo o valor do honorários advocatícios. O banco informou na Dirf, em nome do advogado, o total pago. Como ambos devem declarar o valor recebido na Dirf? - Maria de Fátima Pereira

Para evitar retenção, as informações da Dirf deveriam estar em nome do contribuinte e ele informar o valor recebido (descontado o valor do Advogado) na ficha “Rendimentos Recebidos Acumuladamente” e o pagamento ao advogado na ficha “Pagamentos Efetuados”. Advogado deve informar o valor recebido na ficha “Rendimentos Recebidos de PF”, sujeito ao Carnê-leão.