Pentacampeão brasileiro ministra palestra no maior evento de vendas do Centro-Oeste em Goiânia

A maior convenção para profissionais de vendas do Centro-Oeste, a 22ª Covendas, será realizada no dia 11 março, das 8 às 18 horas, no Centro de Convenções de Goiânia. As inscrições já estão abertas e a edição 2017 terá interpretação em libras e audiodescrição para portadores de deficiências visual e auditiva.

A palestra de abertura fica por conta do pentacampeão brasileiro e tetracampeão internacional de Triathlon Pauê Aagaard, que vai tratar sobre a superação de desafios na vida. O atleta bi-amputado é considerado um dos melhores palestrantes motivacionais da atualidade e já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas.

Automotivação é fundamental para profissionais de vendas, mas pra enfrentar o momento difícil que passa a economia do país é preciso dominar técnicas também. Para isso, foram convidados experts do mercado para compartilhar conhecimento prático e teórico com os participantes. São eles, diretor do Instituto Brasileiro de Vendas (IBVendas), Carlos Cruz, e o empresário e empreendedor Alfredo Rocha.

O encerramento do evento fica por conta do ator global e humorista Gabriel Louchard. Ele apresenta o espetáculo de mágica “Como é que vende?”, no estilo stand-up comedy e promete muitas risadas do público.

Serviço:

22ª Covendas

Informações: www.adag.org.br ou (62) 3251-5660