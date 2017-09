Pedágio fica 8% mais barato nas BRs 060 e 153 a partir deste sábado

Os motoristas pagarão tarifas de pedágio mais baratas na BR-153 e BR-060 à partir deste sábado (2). Pouco mais de um mês depois do último reajuste feito pela concessionária, no final do último mês de junho, que chegou a 25% nas praças, o Tribunal de Contas da União (TCU) questionou a metodologia de cálculo adotada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e...