Pedágio aumenta até 10% na BR-050

O valor do pedágio aumentou na BR-050. Novas tarifas entraram em vigor ontem no trecho da rodovia que vai do entroncamento da BR-040 em Goiás até a divisa de Minas Gerais e São Paulo, que é explorado pela MGO Rodovias. A alteração foi autorizada na quinta-feira (13) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com segunda revisão ordinária, quinta revisão ...