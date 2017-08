Para estimular vendas, CDL promove megaliquidação em Goiânia durante o mês de setembro

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia) inicia, nesta sexta-feira (1º), a campanha Quinzena do Cliente, um evento promocional para fomentar as vendas na Região Metropolitana de Goiânia e premiar consumidores que realizarem compras durante o período nas lojas cadastradas.

A intenção, segundo o órgão, é marcar a data definitivamente no calendário goianiense, como momento relevante para o mercado de consumo. A expectativa é a de que três mil pontos de vendas participem da campanha, que vai até o próximo dia 15.

Além de contribuir para o crescimento das vendas, a campanha vai premiar os clientes que comprarem nos pontos de vendas participantes. A cada R$ 50 em compras, o consumidor receberá um cupom para concorrer a dois carros zero quilômetro (Fiat Mobi), cinco motos zero quilômetro, dez TVs de 40 polegadas e 10 smartphones. Os vendedores das lojas também serão premiados. As lojas participantes estarão decoradas com o tema da Quinzena do Cliente. Além disso, os consumidores poderão acompanhar a partir de amanhã as lojas participantes por meio do site da CDL ou pelo endereço http://quinzenadocliente.com.br.

A gerente de Negócios da CDL Goiânia, Dina Marta Correia Batista, explica que a o principal objetivo da campanha é estimular bons negócios, contribuir para que os lojistas aumentem o faturamento de seus estabelecimentos e fidelizem seus clientes em um período de baixo consumo. A expectativa, segundo ela, é que, durante a campanha, seja registrado aumento de 30% nas vendas.



“A CDL Goiânia acredita no momento de retomada do crescimento e esta campanha chega como mais uma forma de motivação para movimentar o comércio e contribuir para o crescimento da economia”, diz.