Para especialistas, ainda não é possível mensurar impacto

Especialistas ainda não conseguem mensurar o tamanho do impacto que a Operação Carne Fraca pode causar na economia goiana. O fato é que não deve ser inexpressivo. Isso porque Goiás é o quarto maior produtor de carne bovina nacional e, consequentemente, o quarto maior exportador do produto em 2016, com 752 mil toneladas e 172 mil toneladas, respectivamente. As aves também g...