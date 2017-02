Para a folia não acabar, prefeituras buscam parcerias

Três dos mais tradicionais carnavais de Goiás estão sendo promovidos em parceria com a iniciativa privada este ano. As prefeituras de Três Ranchos e São Simão vão contratar, por meio de licitação, uma empresa para dividir com o poder público a realização da festa. Já em Goiás, a prefeita Selma Bastos (PT) contou com doações de empresas e políticos para manter o padrão d...