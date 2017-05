Os proprietários de veículos com placa final 3 devem efetuar o pagamento da parcela única do IPVA até o dia 10 de maio. Na mesma data vence a segunda parcela do imposto para os carros e motocicletas com placa de final 4 e a primeira parcela da placa final 5.

De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), as alíquotas do imposto não foram alteradas neste ano. São as mesmas de 2016. A única diferença é que o calendário de pagamento foi estendido em 2017 em relação ao ano passado.