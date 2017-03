Países importadores anunciam restrições à carne brasileira após operação da PF

Alguns dos maiores importadores de carne do Brasil anunciaram ontem restrições à compra do produto, o maior efeito econômico até agora da Operação Carne Fraca, deflagrada na sexta-feira pela Polícia Federal. União Europeia, China, Coreia do Sul e Chile anunciaram algum tipo de restrição às exportações. Juntos, esses mercados representam cerca de 35% das vendas externas...