País caminha para a insolvência se não fizer reforma da Previdência, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem, ao jornal O Estado de S Paulo que “não há espaço” para negociar uma flexibilização da proposta de reforma da Previdência em análise no Congresso Nacional. Ao participar do evento Fóruns Estadão, realizado no auditório do jornal, em São Paulo, para debater o tema, Meirelles afirmou que o governo “não tem um plano B”...