Outback Steakhouse abre 120 vagas de emprego em shopping no DF

Com o desemprego batendo recordes, a busca por uma vaga no mercado de trabalho está bastante acirrada. Para quem está na procura de um emprego, o Outback Steakhouse divulga que vai contratar 120 pessoas para os cargos de atendentes, recepcionista, auxiliar de cozinha e de limpeza. As vagas são para a nova unidade em Águas Claras, no shopping DF Plaza.

Segundo a franquia, os candidatos devem ser pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer, além de ter mais de 18 anos e com disponibilidade de horário, inclusive para fins de semana e feriados. A preferência será para estudantes (universitários ou pessoas com ensino médio/técnico completo). Também há oportunidades para pessoas com deficiência e jovens aprendizes maiores de 18 anos.

Os interessados deverão comparecer de 22 a 26 de maio, das 9h às 16h, na Agência do Trabalhador de Taguatinga Centro (C4 Lt. 03, Ed. TVA Imperial — Av. Das Palmeiras) para preencher a ficha de inscrição e realizar entrevistas.

A seleção terá entrevistas e provas específicas, de acordo com o cargo pretendido. Os escolhidos terão treinamento no restaurante.

O salário não foi informado, mas o Outback oferece benefícios como vale-transporte, refeição no local, seguro saúde e seguro odontológico, entre outros.

Boa sorte!