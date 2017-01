Os dois lados da retração

As dificuldades do ano de 2016 são evidenciadas pelo encolhimento do empreendedorismo. Dados da Junta Comercial de Goiás (Juceg) apontam que, no ano passado, foram fechadas 43% mais empresas do que no ano de 2014 – início da crise econômica. Ainda assim, o “saldo” é positivo em 17.909 novos empreendimentos. Para especialista, uma ponta é sustentada pela consolidação d...