Enquanto alguns carros chegam ao mercado querendo ganhar o consumidor pela combinação “qualidade + preço acessível” (como é o caso do compacto Kwid, da Renault) outros não se preocupam tanto com isso. A lista abaixo, feita pelo Carros IG, mostra como alguns modelos e marcas podem exagerar no valor do veículo – que, digamos, não seria a melhor combinação “preço + benefício”. Confira: