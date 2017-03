Operação desmonta esquema de corrupção envolvendo as maiores empresas de alimentos do País

Uma megaoperação deflagrada ontem pela Polícia Federal revelou um grande esquema de corrupção envolvendo empresas de alimentos e fiscais do Ministério da Agricultura. De acordo com a Polícia Federal, as investigações da operação, batizada de “Carne Fraca”, mostraram que os fiscais, que deveriam emitir certificados de que os produtos estavam de acordo com as regras sanit...