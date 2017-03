Operação combate sonegação no transporte interestadual na rodoviária de Goiânia

A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia em conjunto com Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária e Batalhão Militar Fazendário realizaram na quinta-feira (17) a operação "Fim da Linha".

A ação ocorreu no Terminal Rodoviário de Goiânia e teve como foco combater a fraude e a sonegação de ICMS na emissão da passagem no transporte interestadual. Empresas de transporte de passageiros com pontos de venda de bilhetes dentro do Terminal Rodoviário de Goiânia estariam cometendo fraude e sonegação de ICMS. Uma das principais irregularidades refere-se ao uso de bilhetes de passagens de outros Estados, em viagens iniciadas no território goiano.

Foram cumpridos mandados judiciais em sete guichês de venda de passagens. A sonegação de ICMS praticada por seis empresas pode ter chegado a R$ 2 milhões em apenas 12 meses.